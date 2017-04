"Chant de guerre pour l'armée du Rhin" verspreidt zich als een lopend vuurtje in de Elzas. Na een poosje pikken verschillende kranten in Parijs het lied op, maar gezien de grote graad van analfabetisme blijft het grote succes uit. Het is wachten op een groep vrijwillige soldaten uit Marseille die in juli 1972 naar de hoofdstad marcheren en daar in de Tuilerieën de hymne van Rouget de Lisle uit volle borst zingen. De inwoners van Parijs hebben het terstond over de "hymnes des Marseillais" of de Marseillaise. Een "hit" is geboren.

Tegen 1795 is de Marseillaise zo populair dat de regering haar op 14 juli van dat jaar per decreet tot "chant national" uitroept. Onder het Franse Keizerrijk en de restauratie is het lied een tijdlang verboden, maar in 1830 krijgt het eerherstel. Toch blijft het tot 14 februari 1879 wachten vooraleer de kamer van volksvertegenwoordigers onder de Derde Republiek de Marseillaise tot nationaal volkslied uitroept.

In de loop der jaren was zowel de tekst als de muziek regelmatig aangepast. In 1887 stelt het ministerie van Oorlog daarom een officiële commissie samen die een definitieve en uniforme versie vastlegt.

(Lees voort onder video)