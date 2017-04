Weduwen na de val: Agathe Kanziga

Agathe Kanziga is de weduwe van de Rwandese president Habyarimana. 21 jaar lang was zij de première dame van Rwanda en stond ze naast haar man in het centrum van de macht. De moord op haar man op 6 april 1994 was het begin van de Rwandese genocide.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Weduwen na de val: Agathe Kanziga

Agathe Kanziga is de weduwe van de Rwandese president Habyarimana. 21 jaar lang was zij de première dame van Rwanda en stond ze naast haar man in het centrum van de macht. De moord op haar man op 6 april 1994 was het begin van de Rwandese genocide.