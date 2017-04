De minister uitte kritiek op Frankrijk en Duitsland, die volgens hem het akkoord niet respecteren. "Het is een feit dat hun CO2-uitstoot stijgt omdat ze meer steenkool gebruiken, en steenkool is geen propere energiebron", stelde hij. De VS hebben hun uitstoot daarentegen drastisch verlaagd door steenkool te vervangen door natuurlijk gas. "Jullie kunnen geen akkoord ondertekenen en dan verwachten dat de VS zich eraan blijven aanpassen, als jullie niet echt gaan participeren", aldus de minister.

Binnen Trumps administratie zijn er twee kampen rond het klimaatbeleid. De voorstanders van het behoud van het akkoord zijn onder meer Perry, minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson en Trumps dochter Ivanka en haar echtgenoot Jared Kushner. Het hoofd van het milieu-agentschap EPA Scott Pruitt pleitte dan weer voor een terugtrekking uit het akkoord, dat "een slechte zaak is voor de Verenigde Staten", net als topadviseur Steve Bannon.

Het Witte Huis liet eerder al weten zijn standpunt over de klimaatverandering en het energiebeleid te onderzoeken, maar zei nog niet of Trumps campagnebelofte om de deelname van de VS aan het akkoord van Parijs te annuleren, zou worden uitgevoerd. De Republikein verklaarde tijdens zijn campagne dat de opwarming van de aarde een door China uitgevonden hoax is. Na zijn verkiezing matigde hij zijn toon echter een beetje.

De president liet eind maart weten dat hij "tegen eind mei" een standpunt zal innemen over het klimaatakkoord. Dat werd in december 2015 ondertekend door 195 landen en heeft als doel de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de opwarming van de aarde een halt toe te roepen.