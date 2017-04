Netanyahu had eerder er voor gewaarschuwd dat hij Gabriel niet zou ontvangen als die de geplande ontmoetingen zou doorzetten. De organisaties waar het om gaat zijn "B'Tselem", een organisatie de de schendingen van de mensenrechten vastlegt in de Palestijnse gebieden die Israël al bijna 70 jaar bezet houdt, en "Break the Silence", een NGO die soldaten de gelegenheid biedt om anoniem te getuigen over wat ze beleefd hebben en over, volgens hen, verwerpelijke praktijken in het leger.

Het openlijk annuleren van de ontvangst door Netanyahu is uitzonderlijk, aangezien Duitsland een van de trouwste Europese bondgenoten is van Israël. De laatste tijd is een wel sprake van enige verkoeling in de relaties omdat Berlijn kritiek heeft op het bouwen van nederzettingen in de bezette gebieden.

Voor zijn vertrek had minister Gabriel gezegd dat het "ondenkbaar" zou zijn dat Netanyahu de ontvangst zou opzeggen, en "extreem betreurenswaardig". Volgens Gabriel is het volkomen normaal dat een minister die op bezoek is in een land, daar vertegenwoordigers van het middenveld ontmoet.

Na het bekend worden van de annulering, zei Gabriel dat hij verrast was, en dat het "niet aardig" was, maar dat het geen catastrofe was, en niet het einde van de diplomatieke betrekkingen betekende. "We moeten de zaken wat laten bekoelen", zo zei hij.