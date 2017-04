In 2014 kwamen daar nog 150 leden van de Amerikaanse luchtmacht bij. Maar generaal Thomas Waldhauser, die de Amerikaanse commando's in Afrika (Africom) leidt, had op 20 april al duidelijk gemaakt dat LRA geen prioriteit meer zou vormen. De terreurgroep telt momenteel minder dan honderd actieve leden. Een tiental jaar geleden waren dat er nog meerdere duizenden.

De Africom-operatie tegen Kony zou in totaal 780 miljoen dollar hebben gekost. De Amerikaanse president Donald Trump had in januari al aangekondigd dat hij geen prioriteit geeft aan de actie tegen de rebellenleider. "Het LRA heeft nooit de Amerikaanse belangen aangevallen. Waarom houden we ons daar mee bezig?", had hij verklaard. Ook de Oegandese troepen hebben al aangekondigd de jacht op Kony stop te zetten.