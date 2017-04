"Het gaat al 15 tot 20 jaar niet zo goed met Alitalia", zegt luchtvaartspecialist Luk De Wilde in "De wereld vandaag" op Radio 1. "De laatste jaren stapelen door de hoge loonkosten de verliezen op tot gemiddeld zo'n 500 miljoen euro per jaar. Momenteel verliest de maatschappij 500.000 euro per dag. Dat is gigantisch. Ze weten niet hoe het verder moet."

De besparingen zijn volgens de luchtvaartkenner nochtans de enige mogelijkheid voor Alitalia om te blijven vliegen. "Het is de enige manier om de concurrentiestrijd aan te gaan", zegt hij. Alitalia kreunt volgens hem onder de concurrentie van de lagekostenmaatschappijen. "Momenteel is Alitalia de derde luchtvaartmaatschappij van het land na Ryanair en Easyjet."

"Veel bewegingsruimte is er niet meer", zegt De Wilde voorts die veronderstelt dat de Italiaanse regering nu een nieuwe bemiddelaar zal voorstellen. "Er is alvast haast bij, want nu ziet het er naar uit dat de lonen voor mei niet meer zullen kunnen worden betaald. Binnenkort is er ook voor kerosine geen geld meer en dan blijven de toestellen aan de grond."