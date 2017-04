Angela Merkel lijkt alvast ook op Ivanka Trump in te zetten om zo mee op het VS-beleid te wegen en een betere relatie op te bouwen met haar vader. Blijkbaar klikt het goed tussen de twee vrouwen, dat was al zo bij hun eerste ontmoeting tijdens het bezoek van Merkel aan het Witte Huis vorige maand. Ze zouden ook grotendeels op dezelfde lijn zitten over verschillende onderwerpen zoals vrouwenrechten, maar naar verluidt ook klimaat.

Ivanka zelf lijkt in elk geval het spel mee te spelen. "Ik ben hier om te luisteren en te leren", zegt ze voorts in het panelgesprek op de W20-top in Berlijn. "Ik ga de kennis die ik hier opsteek meenemen naar de Verenigde Staten en naar mijn vader." Ze voegt er nog aan toe dat ze hoopt dat dit "positieve verandering" teweeg kan brengen. "Dat is toch mijn doel."

