Liefst 24 jaar schelen ze in leeftijd: Emmanuel Macron en zijn echtgenote Brigitte Trogneux. Hij is 39, zij heeft pas haar 64e verjaardag gevierd. Toch zijn ze al ruim 20 jaar een koppel. Sinds 2007 zijn ze ook getrouwd.

Vooral het feit dat in dit geval de vrouw veel ouder is dan de man, doet zelfs in de 21e eeuw velen de wenkbrauwen fronsen. Relatietherapeut en seksuoloog Vanweehaeghe vindt het dan ook een goeie zaak dat hun verhaal de pers haalt in de marge van de Franse presidentsverkiezingen. "We zijn al een paar decennia bezig met het herschrijven van relaties", zegt ze in "De wereld vandaag" op Radio 1. "Waarom zou dat niet kunnen als we merken dat liefde ook op die manier kan werken?"

Vanweehaeghe erkent tegelijk dat relaties tussen mensen met een groot leeftijdsverschil maatschappelijk nog steeds moeilijk liggen, ook als de man de veel oudere partner is. "Als zulke koppels doorzetten, doorbreken ze de maatschappelijke norm voor een stuk", zegt Vanweehaeghe.

Vaak moeten ze ook met flink wat weerstand in hun eigen familie afrekenen. "Geen enkele ouder is blij als een zoon of dochter met een veel oudere partner komt aanzetten. Zo evident is het allemaal niet."

