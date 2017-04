Ondanks het advies van het IARC concludeerde de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid EFSA eind 2015 dat het onwaarschijnlijk is dat glyfosaat genotoxisch of kankerverwekkend is. Het baseerde zich hiervoor onder meer op een overzichtsstudie uit 2013 die is opgesteld door twee consultants van Monsanto. De EFSA stelt dat het IARC geen rekening heeft gehouden met de meest recente studies.

Daarop kwam kritiek, onder meer uit het Europees Parlement. Om een einde te maken aan de discussie heeft de EFSA in september bekendgemaakt dat het de ruwe data van de studies waarop ze zich baseert zal vrijgeven, zodat onafhankelijke wetenschappers kunnen nagaan of alles correct verlopen is.

Tegen eind dit jaar moet de Europese Commissie beslissen of glyfosaat verder verkocht mag worden in de EU of niet. Vorig jaar is een verlenging van de toestemming tot verkoop mislukt omdat de verdeeldheid onder de lidstaten te groot was. Glyfosaat kreeg daarom uitzonderlijk een tijdelijke verlenging van 18 maanden.