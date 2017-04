Ook in de strijd tegen terreur zou de aanpak van extreemrechts volgens hem nefaste gevolgen hebben. "De terreurdreiging vereist solidariteit en samenhang in ons land", zegt hij. "Extreemrechts zou Frankrijk diep verdelen, het zou onze burgers stigmatiseren op basis van hun afkomst of religie en het zou de vrijheden en principes aan de basis van onze republiek in vraag stellen."

"In het aanschijn van zulke risico's, kan ik onmogelijk zwijgen of mijn toevlucht in onverschilligheid zoeken. We moeten ons mobiliseren en duidelijke keuzes maken. Zelf zal ik op Emmanuel Macron stemmen. Ik juich alle politieke strekkingen toe die voorbij de twijfel die ze voor hem hebben tot hetzelfde hebben opgeroepen."

"Vandaag is Emmanuel Macron de man die onze waarden verdedigt en de Fransen weet te verenigen in deze uitzonderlijke omstandigheden die de wereld, Europa en Frankrijk kennen."

Gisteravond hadden ook de verliezende presidentskandidaten Benoît Hamon van de PS en François Fillon van Les Républicains de Fransen al opgeroepen voor Macron te stemmen in de tweede ronde. De radicaal-linkse kandidaat Jean-Luc Mélenchon van La France insoumise weigert dan weer stemadvies te geven.