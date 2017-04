Rivier slokt 14 huizen op in Vietnam

Cho Moi, een district in de Vietnamese provincie An Giang, werd eergisteren opgeschrikt door een aardverschuiving. Maar liefst 14 huizen kwamen in de rivier Van Nao terecht. Alle inwoners werden tijdig geëvacueerd, niemand raakte gewond.

