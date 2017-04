"Bij die stemmen zitten veel proteststemmen uit de PS-partij zelf: de onvrede over centrumfiguren als Valls en Hollande is groot. En de PS had zelf niet bepaald een inhoudelijk aantrekkelijk project", aldus Dhondt. "Nu is de vraag wat Mélenchon koopt met zo"n hoge score. Hij is zelf al 65 intussen, en zal dus geen eeuwen meer meegaan in de politiek. Slaagt hij erin om met zijn ideeën een nieuwe generatie te bekoren: dan krijgt die nieuwe stroming misschien vorm in een beweging."

Mélenchon is voorlopig de enige presidentskandidaat die voor de tweede ronde nog geen kiesadvies heeft uitgesproken. "De vraag is dus wat zijn aanhang op 7 mei doet. De kans is groot dat ze thuis blijven, uit protest. Een stem voor Macron is in zekere zin ook weer een stem voor hét politieke systeem, gezien zijn achtergrond."