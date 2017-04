Volgens Vander Donckt wordt het voor Le Pen quasi onmogelijk om president te worden. "Ze heeft in de eerste ronde dan wel 7 miljoen stemmen gehaald, een historische score voor het Front National, maar in de volgende ronde staat ze er alleen voor. De Republikeinen hebben hun steun voor Macron al uitgesproken. Enkel de extreem-linkse kandidaat Mélanchon heeft nog geen stemadvies gegeven. Alle andere kandidaten keren zich af van haar. Er is momenteel geen enkele indicatie dat Le Pen de tweede ronde kan winnen", aldus Vander Donckt.

De kaart die Le Pen op 7 mei wel kan uitspelen tegenover Macron is die van de duidelijkheid. "Nu Fillon uit de race ligt, kan ze zijn verkiezingsargument overnemen dat Macron nogal flou is, en dat niemand goed weet hoe hij zijn verandering in de praktijk gaat brengen. Je kan veel zeggen over Le Pen, maar niet dat ze niet duidelijk overkomt. Als Macron bovendien in de komende weken openlijk steun zoekt bij de klassieke partijen, kan ze hem afschilderen als de kandidaat van het establishment, iets waar zij zich hard tegen afzet."