Politiek is een familiezaak bij de Le Pens. Vader Jean-Marie Le Pen sticht in 1972 het Front National. Op haar 18e wordt dochter Marine lid van de partij, maar ze gaat rechten studeren en wordt begin jaren 90 advocaat aan de balie in Parijs.

Toch blijkt de lokroep van de politiek te sterk. In 1998 wordt ze de juridische raadgever van het Front National en bekleedt ze haar eerste politiek mandaat als regionaal raadslid in Nord-Pas-de-Calais. In 2004 raakt Le Pen ook verkozen in het Europees Parlement. In 2011 volgt Marine Le Pen haar vader op als voorzitter van het Front National, ze wordt herkozen in 2014. In die hoedanigheid probeert ze de scherpste kantjes van het Front National af te vijlen.

Zo komt het tot een breuk met haar vader, die twijfelachtige uitspraken blijft doen over vreemdelingen en de Holocaust. Het komt zelfs tot een open oorlog tussen vader en dochter Le Pen. Marine wil haar vader het statuut van erevoorzitter afnemen en schrappen als militant. Een rechter beslist uiteindelijk dat Jean-Marie Le Pen erevoorzitter kan blijven, al verliest hij wel definitief zijn statuut als FN-militant.

Verder is Marine Le Pen op dit moment samen met Louis Aliot, de vicevoorzitter van het Front National. Ze is ook de tante van de 27 jarige Marion-Maréchal Le Pen, die FN-raadslid is in de regio Provence-Alpes-Côte d’Azur. Voor Marine Le Pen is het overigens de tweede keer dat ze meedingt voor het Elysée. In 2012 strandde ze in de eerste ronde, maar wel met een beter resultaat dan haar vader ooit heeft gehaald. Nu vijf jaar later haalt ze wel de tweede ronde, net als haar vader in 2002.