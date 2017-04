Franse expats in Brussel brengen hun stem uit op de Heizel

In totaal wonen er in België zowat 91.500 stemgerechtigde Fransen, van wie 46.000 in Brussel. Vanwege de grote opkomst die verwacht wordt, werd een stembureau geopend in een paleis van Brussels Expo. De kiezers kunnen ook terecht in een tweede stembureau in het Consulaat-generaal van Frankrijk in de Regentlaan.

