Binnen de partij - die door de vluchtelingencrisis lange tijd de wind in de zeilen had maar er de laatste maanden in de peilingen fel op achteruitging - is de laatste maanden een felle machtsstrijd bezig tussen de aanhangers van Petry en haar 'realpolitiek' en de meer radicale vleugel, waartoe Gauland behoort. Die laatste sprak nog troostende woorden tot Petry: ze had gisteren dan wel een "zware dag" beleefd, "maar we hebben je nodig in de partij", luidde het.

Er werd ook groen licht gegeven voor het verkiezingsprogramma. AfD eist dat de migratie naar Duitsland drastisch wordt ingedamd en dat het land de euro de rug toekeert. In het programma staat ook dat de islam niet bij Duitsland hoort.

Gisteren waren er in het centrum van Keulen nog tienduizenden demonstranten tegen AfD op de been. Vandaag was van demonstranten nog nauwelijks iets te merken.