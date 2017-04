En dat heeft gevolgen, zo schrijft hij. De Britten zullen de douane-unie verlaten, wat betekent dat er douanecontroles komen zodra de brexit een feit is, de Britten zullen de eenheidsmarkt verlaten waar premier Margaret Thatcher op aangedrongen heeft, en dat betekent dat er een einde komt aan de vrije beweging van personen, goederen en diensten tussen het VK en de EU. En aangezien de Britse regering ogenschijnlijk niet wil deelnemen aan Europese samenwerkingsverbanden op gerechtelijk en intern binnenlands gebied, zullen Britse burgers niet meer recht hebben op een vakantie in de EU, of om te reizen of te studeren in de EU, dan een toerist uit Moskou of een student uit Mumbai, aldus Verhofstadt.

Verhofstadt ontkent ook de "obscure beweringen" van Britse ambtenaren dat de "kroonjuwelen" van de EU, de Europese Bankautoriteit en het Europees Geneesmiddelenbureau, in het VK zullen blijven na de brexit. En dat is in tegenstelling met wat een Britse krant beweert, geen straf, zo schijft hij, maar een logisch gevolg van de brief van May over artikel 50.

Verhofstadt besluit zijn opiniestuk met de hoop dat de verkiezing zal leiden tot een eerlijk debat over de "bittere realiteiten van de brexit". "Misschien dat dan de surrealistische mist die Britse ministers omgeven heeft, kan optrekken, en we een ernstige discussie kunnen hebben over onze toekomstige verhouding, waarvan ik hoop dat het een innige verhouding zal zijn."