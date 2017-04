Na de aanslag in Parijs van afgelopen donderdag zijn er strenge veiligheidsmaatregelen van kracht. Meer dan 50.000 politieagenten en 7.000 militairen waken over de kiezers.

"Drie veiligheidsagenten vragen hier aan iedereen om de tas te openen", zegt VRT-journaliste Sofie Vander Donckt. Zij staat aan een stembureau in een wijk tussen de Arc de Triomphe en Montmartre in Parijs. "Het stembureau is ingericht in een schooltje. Vroeger mocht de conciërge hier alles zelf in de gaten houden, maar dat kan nu niet meer. Veel mensen reageren verbaasd dat het in zo'n rustige wijk ook zo moet verlopen."