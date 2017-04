Het interesseert me niet, die verkiezingen. Ik was nog maar net de grens over en op een bus gestapt in Duinkerke of een wat oudere, sjofele man beet me al toe dat vragen stellen geen zin heeft. “Die politici hebben geen enkele interesse in ons, wat zou ik me dan interesseren in hen”, luidt de conclusie van de nordiste.

In die regio voel je de wanhoop van de economische teloorgang, de angst voor de vreemdelingen en de woede tegenover hun leiders. Voor mij meteen een eerste les in bescheidenheid want ik dacht dat er dit jaar geen enkele stembusgang zo boeiend zou zijn dan de Franse. En als journalist is het smullen want Frankrijk wordt door deze verkiezingen hertekend, dat staat vast. Alleen zijn niet alle Fransen zo enthousiast over wie straks het potlood vasthoudt om alles te hertekenen.