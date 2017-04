Jean Lassalle komt uit de Pyreneeën en werpt zichzelf letterlijk op als de herder voor de Fransen. Hij trekt naar de kiezer met zijn eigen beweging "Résistons". Zijn programma heeft Lassalle neergeschreven in het boek "Un berger à l'Elysée" (een herder in het Elysée). Daarin pleit hij voor een politiek die zich meer focust op Frankrijk zelf en minder op Europa en de rest van de wereld, maar hij weigert het etiket van soevereinist.

In het verleden liet hij zich al vaker opmerken. In 2003 hief hij een regionale hymne aan in het Franse parlement in Parijs uit protest tegen de sluiting van de gendarmerie in zijn district. Drie jaar later ging hij in hongerstaking tegen de mogelijke sluiting van een fabriek in zijn regio. Lassalle moest uiteindelijk opgenomen worden in het ziekenhuis, maar kon wel een akkoord afdwingen: de fabriek verhuist niet.