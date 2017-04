Daarnaast zal zij of hij door haar of zijn verkiezing automatisch ook ere-kanunnik(es) van de kathedraal Notre-Dame-du-Réal in Embrun zijn. Dat is een titel die in 1629 voor het eerst is toegekend aan koning Lodewijk XIII. In principe moet een verkozen president de titel en bijhorende medaille persoonlijk komen ophalen, maar in de Vijfde Republiek hebben enkel Charles de Gaulle (kleine foto) en Nicolas Sarkozy dat gedaan.

Voorts zal de nieuwe president ook ere-kanunnik(es) van de kathedraal van Saint-Jean-de-Maurienne, de kerk van Saint-Hilaire le Grand in Poitiers, de kathedraal Saint-Julien in Mans, de basiliek Saint-Martin in Tours, de kathedraal Saint-Maurice in Angers, de kathedraal Saint-Jean in Lyon, de kathedraal Saint-Etienne in Châlons-en-Champagne en de abdij van Saint-Germain-des-Prés in Parijs zijn. Tot nog toe heeft evenwel geen enkele president deze insignes opgehaald.

Het Ancien Régime achtervolgt de president van Frankrijk op nog andere manieren. Zo is zij of hij co-prins(es) van Andorra samen met de bisschop van Urgell in Spanje.