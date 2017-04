Veroordeelde geëxecuteerd met injectie in Arkansas

In de Amerikaanse staat Arkansas is de doodstraf uitgevoerd op een veroordeelde man. Hij is geëxecuteerd met een dodelijke injectie. De executie was omstreden omdat de overheid er vaart wilde achter zetten. Tot eind deze maand wordt namelijk nog de dodelijke stof geleverd die voor de injecties wordt gebruikt, daarna niet meer.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Veroordeelde geëxecuteerd met injectie in Arkansas

In de Amerikaanse staat Arkansas is de doodstraf uitgevoerd op een veroordeelde man. Hij is geëxecuteerd met een dodelijke injectie. De executie was omstreden omdat de overheid er vaart wilde achter zetten. Tot eind deze maand wordt namelijk nog de dodelijke stof geleverd die voor de injecties wordt gebruikt, daarna niet meer.