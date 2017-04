Tiller is een dorpje aan de oever van de South Umpqua-rivier middenin het Umpqua National Forest. Het bevindt zich op een hoogte van 300 meter boven zeeniveau en heeft het hele jaar door een gematigd klimaat. Er valt zo'n 100 centimeter regen per jaar. In de zomer is de maximumtemperatuur net geen 30 graden, in de winter duikt de temperatuur zelden onder het vriespunt.

(lees verder onder foto)