"Het thema van islam en veiligheid is weer terug van weggeweest", zegt Tinneke Beeckman, filosofe en Frankrijk-kenner. "Het was wat op de achtergrond geraakt, ondanks de aanslagen in Londen en Berlijn. Tijdens de campagne ging het onder meer over economie, over Europa of over politieke vernieuwing. Maar een echt thema sprong er tot nu toe niet uit."

Beeckman denkt dat een aanslag zo kort voor de eigenlijke stembusgang grote gevolgen kan hebben. "Niet alleen omdat de media ermee bezig zijn, maar vooral omdat het de gesprekken tussen de mensen beheerst. Die gesprekken zullen ze meenemen in het stemhokje. Denk maar aan wat er in Spanje is gebeurd in 2004, toen de aanslagen in Madrid mee tot een politieke aardverschuiving hebben geleid."

Net omdat de campagne zo goed als ten einde is, is er volgens Beeckman ook minder risico op beschuldigingen van politieke recuperatie.