Na een strikt feitelijke mededeling met enkele details over de schietpartij, betuigde Hollande zijn medeleven aan de nabestaanden van het slachtoffer. "We moeten er ons bewust van zijn dat onze veiligheidsdiensten altijd gevaar lopen, maar onze hele natie staat achter hen. Ik engageer me om er alles aan te doen zodat ze hun taak naar behoren kunnen uitvoeren, binnen de krijtlijnen van de rechtsstaat. Ze zullen worden beschermd. Vertrouwen en solidariteit blijven de sleutelwoorden."

Op drie dagen voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen beloofde Hollande dat de veiligheidsdiensten "in absolute staat van waakzaamheid" verkeren. Eerder op de avond - voor de aanslag - had hij de Fransen opgeroepen op massaal naar de stembus te trekken, bij deze belangrijke verkiezingen. Hollande benadrukte ook dat er zeker een nationaal herdenkingsmoment komt, ter ere van de overleden politieagent "die op een laffe manier is gedood, en tot in het extreme zijn job heeft gedaan".

Vanmorgen zit Hollande samen met zijn Nationale Veiligheidsraad. "In de huidige omstandigheden worden nu al zo veel mogelijk veiligheidsmensen opgevorderd. Dat is eigenlijk al maanden zo. We zullen er alles aan doen om terreur te bestrijden."