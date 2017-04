De zoektocht naar de Franse waarden

Dit weekend gaat Frankrijk naar de stembus. De presidentsverkiezingen houden de Fransen bezig, want de republiek is het hoogste democratische goed. En toch blijft politiek een gevoelig onderwerp in Frankrijk, zeker nu veel mensen een degout hebben van de elite en de politici.

Wie wil weten hoe de Fransen denken over de maatschappij, het leven en de toekomst van het land, moet het dus op een andere manier aanpakken. Daarom ging "Terzake" bij onze zuiderburen op zoek naar de Franse waarden liberté, égalité et fraternité. Want daarover heeft elke Franse man en vrouw wel een mening.

In onderstaande interactieve longread laat "Terzake" de gewone Fransen aan het woord. Van een kunstenaars in Parijs over een visser in het noorden van het land tot een katholiek gezin op het platteland en jongeren in een voorstad van Parijs.

Klik op de foto om de longread te lezen.