Tien leden van de kiescommissie hebben gestemd tegen het verzoekschrift dat door de grootste oppositiepartij CHP was ingediend. Eén commissielid stemde voor.

De CHP had om de annulering verzocht wegens de vele klachten over manipulatie tijdens het referendum van afgelopen zondag. Ze vecht vooral de beslissing van de kiescommissie aan om stembiljetten zonder een geldig stempel te aanvaarden.

Ook waarnemers van de Raad van Europa en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) zagen daarin "een duidelijke schending van het Turkse recht". In hun voorlopige rapport is sprake van "een veelvoud aan technische en concrete fouten, waarachter we moedwilligheid vermoeden."