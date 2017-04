Auteur: Belga

Belga Er is wel degelijk gifgas gebruikt in het Syrische dorpje Khan Shaykhun. Dat blijkt uit onderzoek van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW), waarvan de resultaten vandaag in Den Haag zijn voorgesteld. Volgens de onafhankelijke organisatie ging het om het gevaarlijke zenuwgas sarin of een variant daarvan.