Ivanka Trump (35) heeft een miljoenenbedrijf Ivanka Trump Marks LLC dat zich toespitst op een uitgebreide modelijn van kleding, schoenen, juwelen en tassen. Voor die modelijn werkt ze samen met diverse ontwerpers. De deal is simpel: in ruil voor haar naam krijgen de ontwerpers royalty's. Ivanka staat bekend als een uitermate gewiekste zakenvrouw.

Recent trok ze zich terug uit het management voor haar job als (onbezoldigd) adviseur bij het Witte Huis. Ze wil daarmee vermijden dat haar enige belangenvermenging zou verweten worden. Maar Ivanka blijft wel een van de eigenaars van het bedrijf. Volgens haar advocaat geeft ze haar vader geen raad over handelsverdragen of -akkoorden. Haar interesses liggen eerder bij vrouwen- en kinderrechten. Vorige maand nog beloofde ze in een interview zich aan de wet te houden. Toch noemen Amerikaanse media de lijn met belangenvermenging dun.

Zo was de Chinese president Xi Jinping eerder deze maand te gast in de VS en had hij een etentje met onder anderen Ivanka en haar echtgenoot Jared Kushner (foto). De dag dat zij met hem dineerde, gaf de Chinese regering de toestemming voor drie nieuwe merknamen gekoppeld aan haar bedrijf. Die toestemming vergemakkelijkt de toegang tot de Chinese markt. De modelijn van Ivanka blijkt populair in China. De first daughter heeft alvast gereageerd. Ze laat weten dat zij absoluut niet instaat voor de "merkaanvragen" van het bedrijf.