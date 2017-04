Met het tweede luik van het besluit wil Trump veranderingen doorvoeren in het aankoopbeleid van de overheid. Trump wil dat de federale overheid bij het afsluiten van contracten meer Amerikaanse producten koopt en Amerikaanse firma's aanspreekt. Zo wil hij onder meer de staalindustrie helpen.

"Infrastructuur komt er, en zal er snel komen", zo zei Trump tijdens zijn bezoek aan de gereedschapsfabrikant. "Nieuwe schepen, bruggen, tunnels, vliegtuigen zullen gebouwd wordenn, met Amerikaanse handen, met Amerikaans staal, en ja, met Amerikaans gereedschap. We gaan al het mogelijke doen zodat meer producten gemarkeerd zullen worden met de fantastische woorden 'Made in USA'".

Trump nadert de kaap van zijn honderste dag als president, en hij heeft nog geen baanbrekend wetgevend werk kunnen laten goedkeuren. Zijn pogingen om de gezondheidszorg en de fiscale wetgeving te hervormen zijn gestrand in het nochtans door zijn Republikeinen gedomineerde Congres, en Trump heeft zich dan vooral toegelegd op presidentiële besluiten waarmee hij de Amerikaanse economie wil aanpakken.

Dat hij het huidige presidentiële besluit in Winsconsin heeft aangekondigd is niet toevallig. Het is een bedankje aan zijn kiezers in de verwerkende industrie in het hart van Amerika. Wisconsin is een van de staten die bij de verkiezingen vorig jaar onverwacht voor Trump hebben gestemd, voor een deel door zijn belofte om banen in de industrie veilig te stellen en terug te brengen.