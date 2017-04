Noordwesten van China geteisterd door felle zandstorm

De stad Yulin in het noordwesten van China wordt geteisterd door een hevige zandstorm. Door de dichte laag stof is de zichtbaarheid in de stad zeer beperkt. Het meteorologisch bureau waarschuwt voor stevige winden met snelheden tot 72 kilometer per uur.

