Eerder had de Franse minister van Binnenlandse Zaken Matthias Fekl ook al een persconferentie gehouden over de zaak. "Het gaat om twee geradicaliseerde mannen, geboren in 1987 en 1993 met de Franse nationaliteit, die op zeer korte termijn een aanslag in Frankrijk gepland hadden", zo zei hij. "Daarmee bedoel ik de komende dagen." Bij huiszoekingen zijn vuurwapens gevonden en materiaal om explosieven aan te maken.

De precieze doelwitten zijn niet bekend, maar volgens Le Parisien hadden ze mogelijk een van de presidentskandidaten in het vizier. Volgens informatie die het persagentschap AFP verzameld heeft zouden de ploegen van François Fillon, Marine Le Pen en Emmanuel Macron vorige week al op de hoogte gebracht zijn. De veiligheidsmaatregelen voor de bijeenkomst in Montpellier van Fillon vrijdag waren al verhoogd.

In de aanloop naar de verkiezingen zullen de veiligheidsmaatregelen nu nog verscherpt worden. Meer dan 50.000 politiemensen zullen zondag ingezet worden, op de 67.000 plaatsen waar gestemd wordt. Op zondag 7 mei volgt de tweede ronde. "Het risico op terreur blijft hoger dan ooit", zei de minister nog. De noodtoestand is in Frankrijk nog van kracht tot deze zomer.