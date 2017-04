May "erfde" daarmee het kabinet van voorganger Cameron, en moest zich meteen opmaken voor de moeilijke echtscheidingsgesprekken met Europa. Enkele weken geleden zette May uiteindelijk ook officieel die procedure in gang, door het Europese artikel 50 te ondertekenen. In principe moet die hele procedure over twee jaar afgerond zijn. Met andere woorden: in het voorjaar van 2019 stappen de Britten er echt uit.

Met de vervroegde verkiezingen neemt May uiteraard een gok, maar het is een beredeneerde gok: de Conservatives staan momenteel heel sterk in de peilingen en het Labour van Jeremy Corbyn ligt in de touwen. Als May de verkiezingen wint, slaat ze drie vliegen in één klap: ze versterkt haar eigen positie en die van haar partij, en kan voortwerken met een parlement dat minder verdeeld is over de brexit.

May staat daardoor sterker in de gesprekken met de EU, binnen haar partij, tegenover het Britse parlement (waarmee ze nauw moet samen tijdens de onderhandelingen) en ze geniet een vol mandaat van het volk, want eigenlijk had ze nooit een mandaat van de Britse kiezer gekregen door de manier waarop het gelopen was.