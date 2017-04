Tillersons ministerie had voor het telefoontje van Trump naar Erdogan nog een persbericht verspreid met kritisch voorbehoud bij het Turkse referendum. Het Amerikaanse ministerie wilde de bevindingen van de OVSE afwachten. Die organisatie onderzoekt namelijk onregelmatigheden, zowel met stembiljetten als in de campagne in de aanloop naar het referendum.

Zowat de hele westerse wereld is sceptisch over het referendum. Maar Trump dus kennelijk niet. Tegen de geest in van het bericht van zijn ministerie van Buitenlandse Zaken, verspreidde het Witte Huis een eigen persbericht. Daarin stond dat Trump in een gesprek met Erdogan zijn Turkse collega heeft gefeliciteerd. Maar ook dat de twee gesproken hebben over de Amerikaanse aanval op een Syrische luchtmachtbasis, als antwoord op het gebruik van chemische wapens door het Syrische regime en dus over de nood om samen te werken tegen alle terreurgroepen.