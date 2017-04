"Ik ben het beu dat ons land overspoeld wordt door migranten"

Vanavond heeft Marine Le Pen van het extreemrechtse Front National een grote verkiezingsmeeting gehouden in de evenementenzaal Le Zénith in Parijs. Onze verslaggever Steven Decraene was erbij en stuurde onze dit verslag.

