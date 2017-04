Macron werd als een superster onthaald in de zaal van Bercy, waar zo'n 20.000 man binnen kan. Op Twitter beweerden tegenstanders dat er heel wat lege gaten in de zaal waren te zien, maar op goed een kwartier voor het begin van de meeting weigerden de ordediensten om nog meer mensen binnen te laten.

De presidentskandidaat van zijn eigen beweging "En Marche" begon zijn betoog met lyrisch optimisme. "Horen jullie het gefluister van de lente? Het is het geluid van een politieke bladzijde die aan het draaien is. Zondag zullen we winnen en dat wordt het begin van een nieuw Frankrijk. We gaan het optimisme teruggeven aan Frankrijk."

Macron werd vaak onderbroken door het enthousiaste publiek dat met de regelmaat van een klok "On va gagner" en "Macron président" begon te scanderen. Iemand riep plots zelfs "Je t'aime monsieur Macron, merde", wat een lachje en een werpkus ontlokte bij de presidentskandidaat. Even later hief het publiek ook spontaan de Marseillaise aan.