De prins had een interview met Bryony Gordon van Daily Telegraph. "Het is ongebruikelijk dat een lid van de koninklijke familie zo openhartig spreekt over zo een gevoelig onderwerp. Ik was verbaasd over zijn openheid", aldus Gordon.

Het is op 31 augustus exact twintig jaar geleden dat prinses Diana om het leven kwam. Prinses Diana zal later dit jaar een standbeeld krijgen in de tuin van Kensington Palace in Londen. In Hyde Park in Londen staat sinds 2004 een herdenkingsfontein voor de prinses.