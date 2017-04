Het incident gebeurde in een nachtclub in het oosten van Londen, waar op dat moment zo'n 600 feestvierders aanwezig waren. Even over middernacht kreeg de politie een oproep binnen, waarna de zaal werd ontruimd.

In totaal moesten zo'n vierhonderd mensen in veiligheid worden gebracht. Getuigen spraken over een "akelige scène". Meer details zijn er niet.

De politie voert een onderzoek. Voorlopig is er nog niemand opgepakt.