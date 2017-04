De vicepresident zei ook nog dat de relatie tussen de VS en Zuid-Korea "onveranderlijk is en elke beproeving zal doorstaan". "De boodschap van het Amerikaanse volk is dat we vrede willen, maar Amerika heeft altijd vrede gezocht door macht te gebruiken en mijn boodschap vandaag - terwijl ik achter de Amerikaanse soldaten in Korea en achter de moedige soldaten van de Koreaanse republiek sta - is er een van vastberadenheid". "Het Noord-Koraanse volk en leger mogen die vastberadenheid van de VS om haar bondgenoten te steunen, niet verkeerd begrijpen."

Gisteren noemde Pence de mislukte rakettest nog een "provocatie" voor enkele van de 28.500 Amerikaanse militairen die in Zuid-Korea zijn gestationeerd. Hij benadrukte dat de test aantoont welke risico's de Zuid-Koreaanse en Amerikaanse militairen lopen.