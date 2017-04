"Het is duidelijk dat er op vele vlakken een diepe kloof gaapt in de Turkse samenleving", zegt Inge Vrancken. Volgens haar staat Turkije nu op een breekbaar punt. "Het zal erop aankomen om elkaars stem te respecteren en de koelte te bewaren. De verdeeldheid is al langer aanwezig in de Turkse samenleving. Vraag is of de tegenbeweging de komende dagen en weken zich zal organiseren. Het zal in elk geval eerder vanuit de bevolking komen dan vanuit de politieke partijen. Maar sinds de protesten van 2013 zijn mensen wel banger geworden om op straat te komen."