Met bijna 80 procent van de stemmen uit België geteld staat het percentage van het ja-kamp bij de Belgische Turken op 76,70 procent. Dat is nog een stuk meer dan bij onze noorderburen (70 procent), Frankrijk (65 procent) of Duitsland (63 procent). Op Libanon (met bijna 94 procent) na werd trouwens nergens ter wereld zo uitgesproken "ja" gestemd tijdens het Turkse referendum als in België. Op plaats drie bij de ja-stemmers staat Jordanië met 75,8 procent.

Ook in onder meer Noorwegen, Denemarken en Oostenrijk won Erdogan. Elders in Europa leed het ja-kamp een nederlaag, met opvallende cijfers uit het Verenigd Koninkrijk (waar bijna 80 procent tegen stemde) en Spanje met bijna 87 procent nee-stemmers. In de Verenigde Staten en Canada bleek de tegenstand zoals verwacht eveneens groot. Op een kleine 18.000 VS-stemmen waren er meer dan 14.900 negatief (83 procent), in Canada stemde zowat driekwart van de ruim vijfduizend kiezers tegen. Gelijkaardige cijfers vielen te noteren in Rusland en China.