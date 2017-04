Erdogan claimde de overwinning van zijn ja-kamp in het referendum door te wijzen op het verschil van 1,3 miljoen stemmen met het neen-kamp. Hij noemde de uitslag een "historische beslissing". "We zullen nu een belangrijke hervorming in onze geschiedenis meemaken", aldus Erdogan, verwijzend naar de grondwetswijziging die van Turkije een presidentieel systeem moet maken met meer macht voor de president.

Erdogan heeft een erg polariserende campagne gevoerd, maar sloeg in zijn speech nu toch een eerder verzoenende toon aan. Hij dankte namelijk alle kiezers, ongeacht hoe ze gestemd hebben. "De 16e april is een overwinning voor iedereen die ja of neen heeft gezegd. Van alle 80 miljoen Turken overal op het Turkse grondgebied."

Opvallend was dat de Turkse president ook verwees naar de resultaten van de Turken in het buitenland, die in Europa veelal voor de machtsuitbreiding hebben gestemd. "De stemmen vanuit het buitenland zijn een groot deel van het succes van het referendum geweest", aldus Erdogan. "Zij hebben democratisch gestreden tegen allerhande onderdrukking."