De laatste stembureaus sloten de deuren om 16 uur Belgische tijd en intussen zou al 90 procent van de stemmen zijn geteld. Een kleine 53 procent van die getelde stemmen heeft volgens Turkse media op "ja" gestemd, pro machtsuitbreiding van de president dus. Dat is voorlopig een voorsprong op het nee-kamp, al slinkt die wel in vergelijking met de eerste resultaten.

De eerste resultaten kwamen hoofdzakelijk vanuit het binnenland, waar president Erdogan sterk staat. Maar in grote steden is het spannender. In Istanbul - de grootste stad van het land - staat "neen" voorlopig aan de leiding, zij het nipt. In de hoofdstad Ankara was het lange tijd omgekeerd, maar ook daar is het neen-kamp nu net aan de leiding gekomen. Izmir heeft duidelijker gestemd tegen een uitbreiding van de presidentiële macht.

"Op dit ogenblik heeft ja-kamp wel nog altijd een comfortabele voorsprong. Als die trend zich zo voortzet, lijkt het een duidelijke overwinning te gaan worden voor Erdogan en gaat Turkije van een parlementair naar een presidentieel systeem", zegt VRT-journalist Jens Franssen vanuit Ankara.

Vanuit de oppositie komen al meteen vragen over de geldigheid van de resultaten. Zo heeft het Turkse kiescomité enkele uren voor de sluiting van de stembureaus besloten om niet officieel afgestempelde stembiljetten toch mee te tellen, tenzij fraude kan bewezen worden. Volgens de partij CHP - de grootste oppositiepartij van Turkije - geeft dat een "ernstig legitimiteitsprobleem" . De vicevoorzitter maakt ook gewag van "illegale handelingen in het voordeel van de regering".