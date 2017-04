De Nederlandse politie is meestal discreet over dit soort vondsten, maar omdat de politie heel wat volk op de stranden verwacht tijdens het paasweekend, is er toch een mededeling verspreid. De politie roept ook op om bij een nieuwe vondst meteen het noodnummer 112 te bellen.

Het is niet uitzonderlijk dat drugs op zee of op het strand worden gevonden. Het gaat dan om pakketten die drugshandelaars achterlaten vanop grote schepen, om ze over te laden op kleinere bootjes. Zo werden vorige week nog 25 sporttassen met cocaïne erin gevonden op de Noordzee.