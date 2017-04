Het is zover: giraf April is bevallen van een jongetje

Onder massale belangstelling is giraf April in de VS bevallen. Ruim 1,2 miljoen mensen hebben haar bevalling gevolgd via de livestream. April heeft een mannelijk kalfje op de wereld gezet. Amper 45 minuten na de geboorte stond het dier al (even) recht.

