Stroomstootwapen veroorzaakt chaos in station

Chaos vrijdagavond in het drukke Pennsylvania station in het centrum van New York. Pendelaars en toeristen namen de benen toen ze meenden schoten te hebben gehoord in de stationshal. Toch lag geen dolle schutter op de loer in het station. Een aantal reizigers had het geluid van een stroomstootwapen, die de spoorwegpolitie had gebruikt tegen een amokmaker, met dat van een pistool.

yt

Stroomstootwapen veroorzaakt chaos in station

Chaos vrijdagavond in het drukke Pennsylvania station in het centrum van New York. Pendelaars en toeristen namen de benen toen ze meenden schoten te hebben gehoord in de stationshal. Toch lag geen dolle schutter op de loer in het station. Een aantal reizigers had het geluid van een stroomstootwapen, die de spoorwegpolitie had gebruikt tegen een amokmaker, met dat van een pistool.