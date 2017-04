Volgens het Syrische regime ging het om een zelfmoordaanslag met een autobom. De aanslag gebeurde in de buurt van Aleppo, waar duizenden vluchtelingen van verschillende strekkingen zijn samengebracht, waar ze wachten op hun definitieve evacuatie.

Dat alles kadert in een evacuatie-overeenkomst tussen rebellen en het Syrische regime, in gang gezet door Iran en Qatar. Inwoners, soldaten en hun familie in dorpen die belegerd worden door het regime, zouden worden geruild voor mensen uit twee dorpen die door rebellen worden belegerd.

De hele groep, duizenden mensen, werden samengebracht in bussen in de buurt van Aleppo. Door onenigheid over de naleving van de deal, zijn de mensen daar gestrand. De rebellen vinden dat te weinig mensen uit hun dorpen zijn geëvacueerd en omgekeerd.

De twee fracties worden gescheiden gehouden in een gebied gecontroleerd door de rebellen. Het zijn nu de mensen uit de dorpen belegerd door rebellen die zijn aangevallen.