Paus gaat voor in traditionele kruisweg

De christenen leven toe naar Pasen zondag. Vandaag was het voor hen Goede Vrijdag, de dag dat Jezus Christus volgens de Bijbel gestorven is aan het kruis. Dat is in Rome herdacht met de kruisweg.

