Uit eerder gelekte gegevens van Wikileaks was al gebleken dat de NSA (National Security Agency) de Swift-betalingen kon volgen, maar tot nu toe was niet duidelijk hoe het agentschap dat deed. Swift zelf is namelijk goed beveiligd, en nu is ook gebleken dat Swift zelf niet gehackt is.

Maar uit de gelekte documenten blijkt dat de NSA servicebureaus heeft aangevallen die werken voor Swift, en op die manier toch een zwakke plek heeft gevonden.

Grote banken communiceren direct met Swift in verband met buitenlandse betalingen, en zij blijven dan ook buiten schot. Maar kleinere banken gebruiken voor die betalingen vaak een zogenoemd servicebureau. Een van die bureaus is Eastnets, en dat heeft de NSA wel kunnen infiltreren. Eastnets is een grote speler op de servicemarkt, en telt 22 van de 50 grootste banken onder zijn klanten. In ons land maakt bijvoorbeeld BNP-Paribas-Fortis gebruik van Eastnets, in Nederland ING. En door Eastnets te hacken, krijgt de NSA toegang tot de gegevens van die klanten van Eastnets.

Uit een overzicht in de nu gelekte documenten blijkt dat de NSA in augustus 2013 informatie van banken uit het Midden-Oosten aan het "binnenhalen" was, onder meer van de Noor Bank in de Verenigde Arabische Emiraten, de Tadhamon Bank uit Jemen, de Al Quds Bank uit de Palestijnse gebieden en de Arcapita Bank uit Bahrein.