In gokstad Las Vegas heeft het gebrand in casinohotel Bellagio

Aan de beroemde boulevard The Strip in Las Vegas heeft een brand gewoed in een hotel. De brandweer had het niet makkelijk om het vuur te blussen. Niemand raakte gewond. Het getroffen hotel is een onderdeel van het Bellagio Casino.

